La Zenith ricomincia a Calcio: Settesoldi suona la carica per la sfida contro la Fortis Juventus

Torna in campo per la prima sfida ufficiale della stagione la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione bluamaranto sarà impegnata sul campo della Fortis Juventus per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Il primo, vero test importante per capire la effettiva forza della formazione allenata da Settesoldi, che arriva con curiosità e interesse al match di andata di coppa.

"Affronteremo una formazione ricostruita rispetto alla passata stagione, ma comunque fatta per disputare un buon campionato. Per noi sarà un test difficile, da non sottovalutare, ma al tempo stesso anche un termometro importante che potrà dirci a che punto siamo con la preparazione e quali sono i nostri reali valori – commenta il tecnico – . Del resto questa è quasi completamente una nuova Zenith Prato rispetto alla passata stagione e i ragazzi hanno bisogno anche di queste partite per trovare amalgama e automatismi di squadra. Le amichevoli contano fino ad un certo punto: la tensione di una partita vera è diversa". Il confronto poi prevede la gara di ritorno, che risulterà decisiva per il passaggio del turno il prossimo 13 settembre: "Mi piacerebbe proseguire nella competizione visto che in campionato non avremo turni infrasettimanali, anche se non ho una rosa sterminata a disposizione – conclude Settesoldi –. Dovremo stare attenti alle 5-6 individualità importanti che ha la Fortis in rosa e cercare di partire bene nella prima sfida fuori casa". Assenti sicuri gli infortunati Klej e Mari. In dubbio Chiaramonti.