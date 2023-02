La Zenith regola il Foiano Il sigillo è di Gonfiantini

Zenith Prato

1

Foiano

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Diffini (66’ Rosi), Gonfiantini, Gori, Parenti, Chiavacci, Lunghi, Safina, Falteri (72’ Mari), Caggianese, Silva Reis (66’ Braccesi). A disp.: Pellegrini, Maiolino, Mitcul, Bashkimi, Moretti, Castiello. All.: Settesoldi.

FOIANO: Goretti, Nocentini (62’Pagliaro), Tenti (83’ Sinani), Costantini (70’ Rossi), Boninsegni, Bennati (49’ De Sanctis), Cacioppini, Verdelli, Pareggi, Minocci, Acatullo (49’ Alabastri). A disp.: Marcocci, Manchia, Menchetti F., Mostacci. All.: Zacchei.

Arbitro: Curcio di Siena.

Reti: 58’ Gonfiantini.

Torna a sorridere e porta a casa tre punti pesanti la Zenith Prato, che supera di misura il Foiano e si vendica della sconfitta incassata nella partita di andata. Con questo successo i bluamaranto salgono a quota 34 punti e si portano ad una sola lunghezza dalla zona play off del girone B di Eccellenza. Buona partenza dei padroni di casa: al 20’ azione Gonfiantini-Caggianese-Gori con tiro che sfiora il palo. Al 30’ Falteri aggancia un bel cross di Lunghi e con un sinistro a girare centra in pieno la traversa, poi sulla respinta si avventa Silva Reis a botta sicura, ma trova un difensore a sbarrargli la strada. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Al 58’ i padroni di casa ottengono il meritato vantaggio: lancio di Chiavacci, colpo di testa di Silva Reis, ancora Gori di testa mette in crisi la difesa ospite e ne approfitta Gonfiantini con un tocco beffardo che supera il portiere avversario in uscita. Il Foiano non riesce a reagire e al 75’ la Zenith tenta il raddoppio con il bel tiro di Braccesi che coglie solo l’esterno della rete. Al 78’, dopo un brutto scontro di gioco, Safina rimane a terra senza sensi e interviene l’ambulanza, ma per fortuna poi esce sulle sue gambe dal campo. Solo nel finale la difesa di casa rischia qualcosa sui tentativi disperati del Foiano, ma alla fine i tre punti restano al sicuro. Leonardo Montaleni