La Zenith parte subito con il piede giusto Due vittorie per alzare morale e condizione

Bilancio positivo nelle ultime due amichevoli ravvicinate disputate dalla Zenith Prato. E’ vero che i due avversari, Viaccia e Quarrata, si stanno preparando entrambi a categorie inferiori (rispettivamente Promozione e prima categoria, ma con ambizioni di vittoria finale), quindi i risultati vanno presi con le dovute capacità di analisi critica, ma è anche vero che due vittorie sono sempre un buon viatico per il morale e per proseguire nella preparazione.

Partiamo dalla prima partita, vinta venerdì scorso contro il Viaccia per 2-0 rischiando poco o nulla in fase difensiva. Primo tempo con ampie fasi di studio. Zenith Prato in campo con Brunelli in porta, Bucciantini, Cela, Bagni e Castiello in difesa, Lunghi Saccenti e Cappellini in mezzo al campo e Falteri, Braccesi e Buscema in avanti; Viaccia che risponde con Biancalani, Querci, ferroni, Carlesi, Melani, Martin, Servillo, Michelozzi, Fedele, Batacchi e il grande ex Silva Reis. Al 9’ Falteri viene steso in area, ma dal dischetto è lo stesso attaccante bluamaranto che si fa parare il rigore dall’attento Biancalani. Si va sostanzialmente al riposo sullo 0-0 con poche occasioni da segnalare. Nella ripresa spazio ai cambi da entrambe le parti, specie nell’ultima mezzora, con Pellegrini, Ammendola, Cinelli, Casini, Gonfiantini, Mari, Kouassi, Moretti, Diffini, Chiaramonti e Rosi in campo per la Zenith Prato e con gli ingressi di Oliva Diaz, Maiolino, Tomberli, Gambineri, Ridolfi, Torcasso e Rozzi per il Viaccia. Al 64’ passa in vantaggio la Zenith Prato, con Chiaramonti che innesca Kouassi, bravo a realizzare l’1-0. Nel finale di gara arriva anche il 2-0 con i ruoli invertiti: stavolta è Kouassi che serve Chiaramonti per il raddoppio che chiude il match.

Nella seconda amichevole, quella con il Quarrata di Fabbri, più o meno con gli stessi elementi ruotati diversamente da Settesoldi, la Zenith Prato si è imposta per 3-0.

Al 21’ vantaggio dei pratesi con Kouassi che serve Chiaramonti, abile a saltare un difensore e a siglare l’1-0. Al 30’ la difesa della Zenith Prato rischia sugli sviluppi di un corner quando Doumbia scheggia di testa la traversa. Due minuti più tardi, però, direttamente su rinvio di Brunelli, Diffini si invola verso la porta, salta il suo diretto marcatore e di sinistro infila il 2-0. Squadre al riposo con questo risultato. Nella ripresa al 57’ anche Kouassi mette la sua firma nel tabellino dei marcatori, realizzando il 3-0 che chiude il match.

