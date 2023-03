La Zenith intravede i playoff all’orizzonte

Continuare ad inseguire il sogno play off, sperando di agguantare una posizione sul podio provvisorio del girone B di Eccellenza. Con questi obiettivi la Zenith Prato si prepara, oggi alle 14.30, ad ospitare al "Chiavacci" la Chiantigiana, penultima con 21 punti e con un gran bisogno di fare risultato per sperare nella salvezza.

Malgrado la posizione in classifica, gli avversari odierni dei bluamaranto sono comunque formazione da non sottovalutare, capace di fermare anche alcune big del girone. Per questo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, non si fida di questo anticipo e cerca di tenere sulla corda i suoi ragazzi: "La partita più difficile fra quelle affrontate nelle ultime settimane. Dobbiamo scendere in campo per cercare i tre punti, senza guardare la classifica e sottovalutare la Chiantigiana, ma consapevoli di quanto di buono stiamo facendo nelle ultime settimane – commenta il tecnico pratese –. Affronteremo una squadra in salute, che si chiude e riparte molto bene. Dovremo cercare di capitalizzare al meglio le occasioni e tenere alta l’attenzione quando ci troveremo a gestire il pallone". Da considerare, però, che la Zenith Prato dovrà fare a meno dello squalificato Caggianese e degli infortunati Bagni e Lunchi. Tre assenze pesanti per la squadra di Settesoldi. Passando invece ai campionati "minori", domani si giocherà la 24esima giornata. Squadre in campo alle 15.

Nel girone B di prima categoria lo Jolo Calcio ospiterà la capolista ’Intercomunale Monsummano per tentare l’assalto alla seconda posizione e difendere il suo posizionamento nelle zone nobili. Il CF 2001, che in settimana ha perso 1-0 il recupero della 22esima giornata in casa del Forcoli ed è rimasto bloccato a 32 punti, andrà invece a far visita ai Giovani Via Nova per tentare la scalata ai piani alti della graduatoria. Nel girone F di seconda categoria la capolista Csl Prato Social Club sarà di scena sul campo del fanalino di coda Giovani Calcio Vinci. Due i derby in programma: quello fra Galcianese e Mezzana, con i gialloblù reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto in casa della Montagna Pistoiese nel recupero infrasettimanale, e quello fra La Querce e Chiesanuova, con gli ospiti che arrivano dallo 0-0 di pochi giorni fa ottenuto contro il Prato Nord nel recupero della 22esima giornata. Proprio il Prato Nord, invece, sarà impegnato sul campo dell’Atletico Casini Spedalino a caccia di punti pesanti per evitare i play out. Nel girone G di seconda categoria scontro ai piani alti per La Pietà 2004, che si giocherà la seconda piazza in casa del Daytona Calcio.

Avvincente il derby tutto mediceo fra Poggio a Caiano e Virtus Comeana, mentre il Vernio, per rimanere fuori dalla zona play out, proverà a cercare punti importanti in casa del Pian di San Bartolo. Il Prato Sport, dal canto suo, ospiterà l’Euro Calcio Firenze, mentre lo Sporting Seano andrà a caccia di punti salvezza (e di una impresa) sul campo della capolista Albacarraia.

L.M.