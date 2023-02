La Zenith inciampa sulla strada dei playoff

Sinalunghese

2

Zenith Prato

0

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Ajdini, Corsetti, Ibojo, Corsi, Biagi, Alessi, Bucaletti, Bencini. A disp.: Petrucci, Bardelli, Doka Br., Doka Bj., Canapini, Rinaldi, Della Lena, Raimo, Francini. All.: Iacobelli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Parenti, Falteri, Braccesi, Saccenti, Castiello, Gonfiantini, Mari, Caggianese, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Bagni, Silva Reis, Diffini, Nuzzo, Casini, Cappellini. All.: Settesoldi.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 53’ Corsetti, 58’ Papa.

Brutta sconfitta e passo falso nella corsa verso i play off per la Zenith Prato, che incassa due reti sul campo della Sinalunghese e resta a quota 38 punti al quarto posto.

Nel primo tempo succede poco o nulla. Al 6’ Falteri va via sull’out di destra, crossa al centro per Caggianese che ci arriva con un attimo di ritardo e la palla sfila. Al 40’ Chiavacci sugli sviluppi di un corner arriva a colpire a botta sicura, ma trova il salvataggio sulla linea di Ibojo. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa ci prova subito Caggianese per gli ospiti, ma il sinistro finisce alto di poco sulla traversa. Ancora Caggianese al 50’ salta il portiere e serve Mari, che spara a botta sicura ma trova una deviazione in angolo della difesa di casa.

Al 53’ arriva il vantaggio locale: Corsetti sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti e infila Brunelli realizzando l’1-0. Appena cinque minuti più tardi la Sinalunghese trova anche il raddoppio che taglia le gambe ai pratesi: schema su calcio di punizione con Bencini che smarca Corsi e lo favorisce nell’andare in gol.

La reazione della Zenith Prato è rabbiosa, ma porta pochi frutti. Al 60’ Caggianese dal limite non trova la porta per pochi centimetri. Al 70’ su punizione ci prova anche Silva Reis e colpisce in pieno il palo. Al 74’ ancora Silva Reis trova un bel filtrante per Caggianese che realizza il 2-1, ma la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico della punta ospite. La partita si chiude quindi col successo dei padroni di casa e un’amara delusione per la Zenith che deve adesso riprendere al più presto la corsa verso la conquista dei playoff dell’Eccellenza.

Nel girone A di Promozione, invece, rinviate per impraticabilità dei campi le gare del Maliseti Seano contro il Valdinievole Montecatini e del Viaccia con la Lampo.

Quindi squadre a riposo per l’impossibilità di scendere in campo e tutto rinviato.

L.M.