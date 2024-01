La Zenith gioca col turbo. Vittoria e zona playoff

Castelfiorentino United

0

Zenith Prato

3

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova, Maltinti, Sebastiano, Canali, Duranti, Ercoli, Daidola, Giani, Benvenuti. A disp.: Neri, Nidiaci, Tanzini, Ballerini, Viti, Bruni, Pieracci, Fall, Borri. All.: Scardigli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Ciravegna, Bagni, Kouassi, Luka, Braccesi, Mari, Falteri, Lunghi, Chiaramonti. A disp.: Pellegrini, Buscema, Mariani, Castiello, Macchi, Moretti, Casini, Gonfiantini, Saccenti. All. Settesoldi.

Arbitro: Poggianti della sezione di Livorno.

Reti: 14’ (aut.) Canali, 27’ Chiaramonti, 75’ Ciravegna

Torna a sorridere la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza, superando 3-0 il Castelfiorentino e tornando in zona play off al quarto posto con 31 punti. Partenza col turbo inserito per i pratesi. Al 5’ Moretti non trova la porta per pochi centimetri. Al 7’ Ciravegna di testa spara troppo centrale per impensierire Lupi. Il vantaggio bluamaranto arriva al 14’ grazie all’autorete di Canali, che appoggia di testa all’indietro ma non si accorge che Lupi stava uscendo sul pallone.

Al 27’ arriva anche il raddoppio degli uomini di Settesoldi e lo sigla Chiaramonti, intercettando un retropassaggio di Mancini e non lasciando scampo al portiere avversario.

Sulle ali dell’entusiasmo la Zenith Prato sfiora il 3-0 con un gran tiro di Kouassi al 40’, sul quale Lupi è miracoloso. Si va al riposo con gli ospiti avanti di due reti.

Nella ripresa Giani con un colpo di testa a lato di pochissimo spaventa i pratesi in avvio. La Zenith Prato rischia sulle conclusioni di Viti, ma si salva in qualche modo e al 75’ trova il definitivo 3-0 con un guizzo di Ciravegna. Nel finale occasione anche per Falteri, ma conclusione a lato di un soffio. La domenica resta comunque perfetta per gli uomini di Settesoldi.

L.M.