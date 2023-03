La Zenith Audax scavalca la Virtus Poggio si diverte col Chiesanuova

Cambia tutto in vetta al campionato Allievi provinciali. L’ex capolista Virtus Comeana cede 3-2 nello scontro diretto all’Aiazzi contro il Tobbiana e viene scavalcata di una lunghezza dalla Zenith Audax. Non solo. I medicei vengono agguantati a quota 50 punti dagli stessi gialloblù e dal Lanciotto Campi Bisenzio. A cinque giornate dal termine del torneo la favorita sembra essere la capolista Zenith Prato, reduce dal 7-0 rifilato al Conti alla Galcianese. Attenzione però anche ai campigiani, autori di una grande rimonta nelle ultime giornate e che hanno passeggiato 8-1 sul terreno di gioco del Sesto 2010. Chi sembra un po’ in debito di ossigeno è la Virtus Comeana che sembrava potere correre velocemente verso il titolo e invece con due ko consecutivi ha rimesso tutto in ridiscussione. Passando agli altri match, tutto facile per il Poggio a Caiano che al Martini ne rifila nove al Chiesanuova. Sorride anche la Pietà 2004 che al Faggi batte 2-1 la Valbisenzio Academy. Vince in trasferta il Prato Nord 3-2 sul San Lorenzo, e pokerissimo de La Querce sul Vernio.