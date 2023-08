La Zenith accende i motori Il sogno è la promozione

Riparte con l’ambizione del salto di categoria la Zenith Prato nel campionato d’Eccellenza. La squadra agli ordini di Simone Settesoldi si è ritrovata al Chiavacci per iniziare la preparazione in vista del campionato (nella foto). Un’annata in cui ci sono aspettative elevate, dopo l’amaro ko dell’anno passato in finale playoff. Per centrare l’obiettivo alla corte del vicepresidente Cammelli sono arrivati i difensori Alessandro Cela e Luca Klej, i centrocampisti Thomas Koassy (dal Prato) e Lorenzo Macchi, e l’attaccante Niccolò Chiaramonti. Entro il weekend potrebbe aggiungersi anche il difensore classe 2005, Tommaso Bucciantini, anch’egli proveniente dal Prato Calcio. Mister Settesoldi avrà a disposizione anche alcuni ragazzi saliti dalla Juniores Elite, eliminati solo in semifinale di Coppa Toscana l’anno passato. Si tratta del difensore Edoardo Casini, dei centrocampisti Gabriele Moretti, Cosimo Cappellini, e Niccolò Ammendola, e dell’attaccante Tommaso Buscema. Gli allenamenti saranno intervallati dalle amichevoli estive. Il 23 agosto contro il Maliseti Seano, il 25 contro il Viaccia, il 26 col Quarrata Olimpia e il 30 agosto contro il Cf2001. In attesa dell’ufficialità entro il weekend, il girone della Zenith Prato dovrebbe essere quello del mare, quindi il gruppo A, mentre l’anno scorso i bluamaranto erano nel B.

Sdb