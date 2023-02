La Zenith a Grassina: missione sorpasso

E’ una giornata che vale una fetta di stagione quella che andrà in scena oggi alle 15.30 per gli Juniores Elite. Il calendario riserva infatti due scontri diretti: il primo riguarda la Zenith Prato che andrà a giocare sul campo del Grassina con l’occasione di piazzare il sorpasso in classifica. Il secondo vede di fronte Fucecchio e Lastrigiana. Chi vince si candida per essere la vera rivale della capolista Maliseti Seano che invece darà vita al più classico dei testa-coda andando a fare visita al fanalino di coda Olmoponte Arezzo, formazione destinata a tornare nei regionali. E’ evidente che per la truppa di mister Di Vivona non ci sono alternative alla vittoria, casomai poi sperando in un duplice pareggio negli scontri diretti, che farebbero perdere terreno a tutte e quattro le rivali. Per quanto riguarda la Sestese, invece, c’è la trasferta sul campo del Cenaia. Passando alla Juniores regionale, altra sfida impegnativa per la capolista Viaccia che alle 15.30 giocherà sul campo del Lanciotto, squadra in lotta per salvarsi. Il Csl Prato Social Club, quarto, giocherà in casa al Rossi contro il Banti Barberino. Il Poggio a Caiano andrà a fare visita al Firenze Ovest, il Mezzana al Parrocchiale attende la Fortis Juventus.