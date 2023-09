La Zenith a caccia di punti

Zenith Prato a caccia della prima vittoria in gare ufficiali dall’inizio della stagione.

Oggi pomeriggio alle 15 i bluamaranto ospiteranno il Lanciotto Campi, squadra neo promossa, nella seconda giornata del girone A di Eccellenza (si giocherà sul sintetico del Puskas per i lavori in corso sul manto del "Chiavacci"). Una gara da non sottovalutare, lo sa bene anche l’allenatore Simone Settesoldi visto e considerato che il Lanciotto è partito molto forte battendo 1-0 all’esordio la Pro Livorno Sorgenti: "Affronteremo una formazione in salute, che ha l’entusiasmo della neo promossa, reduce da buoni risultati e buone prestazioni in campionato e coppa Italia – commenta proprio il tecnico pratese –. Il Lanciotto è una squadra battagliera, che ha carattere. Dovremo far prevalere il gioco e la qualità tecnica, cercando al tempo stesso di eliminare gli errori, specie di fronte alla porta, che ci hanno penalizzato nelle precedenti gare. Le prestazioni non sono mai mancate, ma adesso servono i punti. E servirà anche una prova gagliarda, sportivamente cattiva e di grande concentrazione per portare a casa la prima vittoria".

Assenti nelle fila della Zenith Prato i difensori Casini e Klej, entrambi infortunati. Mister Settesoldi, però, già dalla gara di oggi potrà avere a disposizione un nuovo attaccante. Brando Ciravegna è l’ultimo colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo Magni. L’esterno offensivo, classe 2002, arriva dal Montevarchi dopo un anno in forza al San Miniato con ottimi risultati in quanto a gol e assist.

L.M.