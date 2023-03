La Virtus Comeana va a trovare Paperino

La Virtus Comeana è in scia della capolista Athletic Calenzano e adesso progetta il sorpasso proprio allo sprint finale del campionato Juniores provinciali. I medicei dopo la vittoria contro il San Lorenzo e il concomitante pareggio dei fiorentini primi della classe, si ritrovano con un solo punto di ritardo dal vertice. Ma da ricordare c’è che il Comeana ha già osservato il turno di riposo, a differenza del Calenzano che deve ancora fermarsi. La Virtus, insomma, rischia di diventare la favorita per il titolo, ma non potrà permettersi passi falsi. A cominciare dalla trasferta di domani alle 15 al Comunale contro i padroni di casa del Paperino San Giorgio. I medicei sono chiamati ai tre punti, per poi dare uno sguardo al Martelli Paolieri di Tavola dove i rossoverdi ospiteranno alle 17.30 l’Athletic Calenzano. Tagliati fuori dalla lotta per il primo posto sono invece Cf 2001 e Galcianese, che però hanno entrambe costretto al pari la capolista, aiutando la rimonta della Virtus Comeana.