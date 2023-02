La Virtus Comeana batte il Tavola La Galcianese cede al Prato Nord

Fatica la Virtus Comeana ma supera anche l’ostacolo Tavola nella corsa al vertice del campionato Juniores provinciali. I medicei battono 1-0 i rossoverdi con gol del bomber Marvataj e tengono il passo della capolista Athletic Calenzano, a sua volta vincente 7-1 nel match con i cugini de La Querce (doppietta di Landi e gol di Cardellicchio, Corsi, Baldazzi, Nencini e Aprile. Per gli ospiti gol di Gelli). In classifica i fiorentini hanno i soliti due punti di vantaggio sui medicei. A tornare al successo è il Casale Fattoria 2001 col 6-0 tennistico rifilato in trasferta al Settimello. La Galcianese invece si ferma di nuovo, stavolta con un pari a reti bianche al Galleni contro il Prato Nord. Negli altri derby bene il Paperino San Giorgio che con Calabrese e Perna supera 2-1 la Pietà 2004 (gol di Bacarella). Il Vernio cade invece 2-0 sul terreno di gioco dell’Atletico Esperia, e infine da segnalare il ko del Chiesanuova 2-1 allo Scirea contro il San Lorenzo Campi Giovani. Alla doppietta ospite di Viola, prova a rispondere Zheng, ma la rete non basta ai locali per evitare la sconfitta.