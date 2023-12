La Verag cerca risultati. E la Timec vince il derby

Senza il dimissionario Begliomini in panchina e dopo i recuperi che hanno dato entrambi esito negativo, la Verag Villaggio osservato il proprio turno di sosta torna in campo in trasferta con il Città di Massa per invertire il trend negativo. Contro il Futsal Torrita, in settimana, è arrivata infatti un’altra sconfitta (1-2) e nella classifica della serie C1 i pratesi restano al penultimo posto con 8 punti. Dopo 13 giornate il massimo campionato regionale è guidato dal Versilia con 32 punti. Scendendo in serie C2 girone B, dove ci sono ancora molte gare da recuperare, nella dodicesima giornata spicca la vittoria della Timec nel derby posticipato con il Chiesanuova (5-3) grazie alla quale la squadra allenata da Bini Conti mantiene il terzo posto con 24 punti e due gare in meno. Davanti di un punto c’è un’altra pratese, il San Giusto reduce dal 4-3 ottenuto sul campo della Laurenziana mentre a pari merito con la Timec c’è il No Sense Prato, che ha sconfitto 7-6 la Sestoese. Nelle zone alte della graduatoria c’è anche l’Atletico 2001 a quota 23 dopo il pareggio casalingo (4-4) siglato con il Quartotempo. Più indietro le altre pratesi, fra cui La Querce, battuta dalla capolista Atletico Fucecchio per 7-1. Questo il programma della giornata odierna: La Querce-Centro Storico Lebowski, Midland-No Sense Prato, Quartotempo Firenze-Chiesanuova, Timec-Olimpia Pistoiese ed il derby San Giusto-Atletico 2001.

M.M.