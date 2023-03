La Verag cede al Firenze Ora c’è l’ostacolo Versilia

La serie positiva della Verag Villaggio si è interrotta al termine di un confronto casalingo, quello con il Firenze della venticinquesima giornata. I meno quotati fiorentini si sono imposti per 3-2 (gol pratesi di Solazzo e Bambini) ma la battuta d’arresto casalinga patita non ha scalfito il quarto posto di Begliomini e compagni, che mantengono 6 lunghezze di vantaggio sul Monsummano. In testa al campionato di serie C1 resta il Boca Livorno, che vanta sulla Verag Villaggio 14 punti di margine. Domani però i pratesi sono attesi da un’altra prova delicata: saranno infatti ospiti del Versilia terzo a quattro punti dalla capolista. Scendendo in serie C2, la Timec Prato resta saldamente al comando in solitaria dopo aver battuto 8-5 l’Atletico 2001 con doppiette di Guasti e Bloisi e gol di De Maio, Russo, Riccio e Ghinassi. Kappaò invece il San Giusto, sconfitto 9-5 dalla Sestoese (reti di Bibaj, Mascagni, Buonopane, Siciliani e Palloni) ma ancora quarto in classifica a 14 lunghezze dalla capolista. Per le altre pratesi, No Sense bene contro l’Atletico Pistoia (6-2 con tripletta di Marrone e gol di Robi, Pillitteri e Di Mauro) mentre La Querce è battuta 5-4 dallo Shark Pistoia (con quattro gol di Cecchi). Domani per la 25ª giornata, la Timec è ospite del San Michele Cattolica Virtus, il No Sense dell’Atletico Fucecchio mentre San Giusto e La Querce giocano il derby.

M.M.