La Valbisenzio tenta l’assalto alla vetta

Il ventunesimo turno della Terza Categoria prenderà il via oggi. E in attesa della capolista Tavola, impegnata in uno dei due posticipi di domani nella tana dell’Eureka, le seconde forze del raggruppamento potrebbero momentaneamente agguantare la vetta. A patto di aggiudicarsi le sfide odierne, beninteso: alle 15, la Valbisenzio Academy di mister Imbriano giocherà in trasferta contro la Polisportiva Bacchereto. E ha buone possibilità di staccare la Polisportiva Carraia, che se la vedrà invece a Vaiano contro La Briglia quarta forza del raggruppamento. Sempre per quel che riguarda il programma del sabato, il Montemurlo Jolly sfiderà in trasferta la Polisportiva Naldi e sarà chiamato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, per avere la certezza di restare in zona playoff. Anche perché, in caso contrario, il San Giusto di coach Trezza potrebbe mettere la freccia, battendo il Paperino San Giorgio. Las Vegas – Carmignano e Montepiano – La Libertà 1945 Viaccia promettono invece di dare una scossa alla parte destra della classifica. Detto dell’impegno che attende la prima della classe di Scotton, l’altro posticipo domenicale vedrà infine il Tobbiana ricevere la visita del BGV Soccer Club.