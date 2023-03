La Valbisenzio ospita il Tobbiana

Il campionato di Terza Categoria sta andando avanti a pieno ritmo e già il turno del prossimo weekend potrebbe contribuire a delineare ulteriormente i rapporti di forza fra le varie squadre. Adesso però è la Coppa Faggi a reclamare attenzione: stasera conosceremo il nome della seconda finalista. Alle 21 odierne, a Vaiano, andrà infatti in scena l’ultima partita del triangolare: la Valbisenzio Academy ospiterà infatti il Tobbiana. E si tratta di un incontro sulla carta decisamente interessante, per tutta una serie di motivi. In condizioni normali, a partire con i favori del pronostico sarebbero i vaianesi, anche alla luce della seconda piazza in campionato. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro il Tavola però, agli uomini di mister Imbriano serve una vittoria con ampio margine per conquistare la finalissima. Ecco perché, in pratica, i favoriti sarebbero i rivali, ai quali (forti del successo per 1-0 contro il Tavola) basterebbe un pareggio per strappare il pass-qualificazione. Senza contare che in campionato stanno risalendo la china e sono arrivati a ridosso della zona playoff. Chi si qualificherà, sfiderà il San Giusto nella finalissima del mese prossimo.

g. f.