MESTRINO

25

TUSHE PRATO

26

ALÌ-BEST ESPRESSO MESTRINO: Dalle Fusine 1, Stefanelli 7, Losco 4, Rubin, Veggo, Anziliero 1, Lain 5, Dyulgerova, Piva, Gl. Chiarotto, Jevremovic, Bucur, Gi. Chiarotto, Campagnaro 4, Shima, Pugliese 3. All.: Demeny e Andriolo.

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Iyamu 5, Svigac 6, M. Micotti 1, Amerighi, Borrini 4, Della Maggiora 3, Niccolai, Blaj, Sandroni, Barbieri, V. Rossi, Martinelli 2, Ucchino 5, Felet, D’Avossa. All.: Megli.

Arbitri: Di Domenico e Fornasier.

Note: primo tempo 13-7.

La Tushe Prato soffre per un tempo ma in rimonta riesce a portare a casa da Mestrino due punti preziosi. Dopo la doppia sosta, torna in campo con la marcia giusta la squadra allenata da Valentina Megli, che si impone di misura (26-25) proprio nel giorno in cui ritrova la bomber Charity Iyamu, ristabilitasi dall’infortunio. Nella classifica del massimo campionato femminile, le pratesi hanno agganciato Ferrara a quota 12 punti, mantenendo a distanza la coda di cui fa parte lo stesso Mestrino, penultimo a quota 4.

Massimiliano Martini