La Tushe riceve il Cellini Padova Bisogna portare a casa i due punti

Terzultimo appuntamento della stagione per la seconda squadra della Gruppo AF Tushe Prato, impegnata nel campionato nazionale di serie A2. Le ragazze pratesi, allenate da Claudia Guida, oggi giocheranno in casa contro un’altra formazione B, quella del Cellini Padova. L’obbiettivo è quello di tornare alla conquista dei due punti che mancano ormai da diverse giornate, più precisamente dalla prima di ritorno quando la Gruppo AF Tushe sconfisse l’Arcobaleno. Ed in teoria, visto anche la migliore classifica nei confronti delle avversarie di turno ed il fattore campo a disposizione, quella odierna potrebbe essere una buona occasione per interrompere la serie negativa. Il match contro il Cellini Padova sarà disputato al PalaKeynes con inizio alle ore 14. Arbitreranno Gismondi e Palumbo. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Guerriere Malo 22 punti; Euromed Mugello 15; Oderzo 12; Gruppo AF Tushe Prato e Mestrino 9; Arcobaleno 8; Cellini Padova 6; Cus Udine 4.

M. M.