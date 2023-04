La Tushe punta al miracolo Ma bisogna battere l’Erice

Turno probabilmente decisivo per la Gruppo AF Tushe Prato che è ancora in corsa per evitare i playout. A tre giornate dalla conclusione sono infatti quattro i punti che dividono le pratesi dalla salvezza diretta. Per poterci sperare ancora, però, le ragazze allenate da Valentina Megli dovranno cercare di fare il miracolo contro le forti siciliane dell’Erice, terze della classe, che oggi faranno loro visita nell’inconsueto – almeno per questa stagione - scenario del PalaKeynes, dove questa sera alle ore 21 si disputerà questo match. Nel frattempo la Gruppo AF Tushe dovrà sperare anche nei passi falsi delle dirette concorrenti Casalgrande Padana e Securfox Ferrara, impegnate rispettivamente a Padova contro il Cellini e a Pontinia contro la Cassa Rurale. Nella nona giornata di ritorno sono in programma anche queste sfide: Brixen-Teramo, Mezzocorona-Cassano Magnago, Mestrino-Jomi Salerno. Questa è la classifica della serie A1 femminile: Jomi Salerno 35 punti; Cassa Rurale Pontinia 30; Erice 28; Brixen 27; Cellini Padova 23; Cassano Magnago 22; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16; Gruppo AF Tushe Prato 12; Mezzocorona 9; Mestrino 6; Teramo 4. Dopo il turno odierno, il massimo campionato femminile si fermerà di nuovo e tornerà in campo per la penultima giornata di regular season il 22 aprile.

Massimiliano Martini