La Tushe parte male Ko nella sfida playout

Gruppo AF Tushe Prato

25

Mezzocorona

31

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Svigac 1, M. Micotti 3, Amerighi, M. Gurra 2, Borrini 4, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Rubbino, M. Rossi 2, Iyamu 12, V. Rossi, Martinelli 1, Ucchino, Felet, D’Avossa. All.: Megli.

MEZZOCORONA: Terrana, Gislimberti 6, Faig 3, Semedo 5, Ratsika, Demattio, Battisti, Della Valle 8, Verones 8, Italiano, Girlanda, Pilati, Campestrino 1. All.: Boev.

Arbitri: Corioni e Falvo.

Note: primo tempo 11-15.

Iniziano in salita i playout della Gruppo AF Tushe Prato che ha perso gara-1 delle semifinali al PalaKeynes. Il Mezzocorona si è imposto per 31-25 e domani (inizio alle 18.30) in gara-2 sul terreno di casa avrà la possibilità di chiudere subito il conto e conquistare la permanenza nella massima serie. La Tushe avrà invece il compito di restituire il colpo gobbo e rimandare tutto alla gara-3 di bella (che però sarebbe ancora giocata domenica a Mezzocorona) per evitare la finale spareggio con la perdente di Ferrara-Mestrino (22-27 in gara-1).

Massimiliano Martini