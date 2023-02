La Tushe alla prova Jomi Salerno "Vogliamo prenderci i due punti"

Avversario tosto per la Gruppo AF Tushe Prato che torna a giocare fra le mura amiche dopo il prezioso successo ottenuto nel turno precedente sul campo del Mestrino. Le ragazze allenate da Valentina Megli se la dovranno vedere infatti con la Jomi Salerno che è una delle maggiori candidate alla conquista dello scudetto. Capitan Ucchino e compagne cercheranno però di sovvertire il pronostico, per conquistare altri punti preziosi in chiave salvezza. Anche la Jomi Salerno appare però molto determinata. "Lo scorso sabato Prato ha vinto contro Mestrino, dimostrando di essere una squadra con carattere e voglia di lottare fino alla fine per ottenere il miglior posto per potere guadagnare la salvezza – ha detto alla vigilia l’allenatore delle campane Francesco Ancona –. Noi vogliamo però uscire da questa partita con i due punti". Fra le pratesi ci sarà anche Charity Iyamu, rientrata in campo sabato scorso dopo il lungo infortunio. Si giocherà all’Estraforum Kobilica con inizio alle ore 21.

Massimiliano Martini