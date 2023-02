La Tushe a Ferrara In palio punti salvezza

Scontro diretto in chiave salvezza per la Gruppo AF Tushe Prato, che va a trovare il Securfox Ferrara che la precede nella classifica del massimo campionato femminile di due sole lunghezze. Con una vittoria le ragazze allenate da Valentina Megli potrebbero agganciare le emiliane e iniziare la scalata alla zona tranquilla, lasciando quella play out. Compito non facile perché all’andata le avversarie di turno sbancarono l’Estraforum Kobilica. Al PalaBoschetto di Ferrara fischio d’inizio alle ore 17.30. Intanto Viola Amerighi, Giulia Grassi, Giulia Martinelli, Rebecca Micotti e Giulia Saccenti sono state convocate nella nazionale Under 17 che dal 27 febbraio al 4 marzo disputerà in Grecia i campionati del Mediterraneo. Queste sono le altre gare in programma nella sesta di ritorno: Cassa Rurale Pontinia-Brixen, Jomi Salerno-Mezzocorona, Mestrino-Cellini Padova, Cassano Magnago-Erice, Casalgrade Padana-Teramo. La graduatoria della serie A1 femminile: Jomi Salerno 29 punti; Cassa Rurale Pontinia 28; Erice 24; Brixen 23; Cellini Padova 19; Cassano Magnago 16; Casalgrande Padana e Ferrara 14; Gruppo AF Tushe Prato 12; Mestrino 6; Mezzocorona 5; Teramo 2.

Anche in serie A2 maschile, la Pallamano Prato è attesa da una sfida salvezza molto importante. Gli uomini allenati da Massimo Randis faranno infatti visita al Monteprandone che in classifica è penultimo a sole tre lunghezze da loro. I pratesi, nel match che oggi inizierà alle ore 18, devono anche riscattare il pareggio dell’andata (25-25). Questa è la classifica del girone B alla vigilia dell’ottava di ritorno: Cingoli 38 punti; Pallamano 85 San Lazzaro 33; Chiaravalle 31; Ferrara 30; Camerano 27; Verdeazzurro Sassari 23; Bologna United 19; Tavarnelle 15; Parma 14; Modena 13; Pallamano Prato 10; Lions Teramo 8; Monteprandone 7; Pescara 5.

