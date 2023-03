La Timec regola Pistoia Anche San Giusto sorride

Quando mancano solo quattro giornate alla conclusione della regular season, i pratesi della Timec continuano a dominare il campionato di serie C2 di calcio a cinque. Nella ventiseiesima giornata gli uomini di Christian Bini Conti hanno regolato con un perentorio 12-1 (tripletta di Zipete, doppiette di Guasti, Cusano e Imperio e gol di Serio, Pavani e Bloisi) l’Atletico Pistoia e hanno conservato la testa della classifica del girone B con due punti di vantaggio sul GF Rione. In zona playoff resiste poi anche il San Giusto, che ha battuto il fanalino di coda Quartotempo, battuto 8-4 (tripletta di Di Nuzzo, doppietta di Palloni e gol di Fusco, Buonopane e Caciolli). La squadra allenata da Guido è quarta a nove lunghezze dall’Atletico Fucecchio terzo e due di vantaggio sulla Sestoese quinta. Completano il quadro dei risultati il successo ottenuto dal No Sense ai danni del Sorms San Mauro (7-1 firmato da Catania e De Masi, autori di una doppietta a testa, e da Marrone, Cambi e Osmani) e la sconfitta casalinga patita da La Querce contro l’Atletico Fucecchio (2-5). Domani tutti di nuovo in campo con questo calendario: Atletico 2001-La Querce, Folgor Calenzano-San Giusto ed il derby No Sense-Timec. In serie C1, nello scorso fine settimana la Verag Villaggio ha osservato il turno di riposo. Tornerà in campo domani ospitando l’Alberino per difendere il quarto posto. M. M.