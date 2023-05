La Timec cede al GF Rione Niente promozione diretta

Alla Timec Prato è fatale l’ultima gara della regular season. I pratesi, che alla vigilia erano in testa alla classifica del girone B della serie C2 con due punti di vantaggio sul GF Rione, mancano l’appuntamento con la promozione perdendo il match conclusivo di campionato che li vedeva opposti proprio ai concorrenti diretti fiorentini. I pratesi hanno perso in casa con uno striminzito 1-0 che è però bastato al GF Rione per operare il sorpasso e festeggiare il salto in C1. La Timec invece per poter sperare ancora nella promozione dovrà disputare i playoff ai quali si è qualificata anche un’altra formazione pratese, il San Giusto, che ha chiuso in quarta posizione dopo aver battuto 4-2 l’Atletico 2001. Gli accoppiamenti delle semifinali, che andranno in scena il 12 maggio in gara unica, sono Timec-Centro Storico Lebowski e Atletico Fucecchio-San Giusto. Per la C1 sarà però una strada ancora lunga: ci sarà ancora da giocare una finale (il 19 maggio) e quindi se qualificati la Final Four con le due vincenti dei playoff degli altri gironi e la perdente dei playout di C1 (dal 26 al 28 maggio all’Estraforum Kobilica). Gli altri risultati delle pratesi nell’ultima di regular season: La Querce-Centro Storico Lebowski 2-7 e Alfieri Campi-No Sense 11-5. Questa la classifica finale del girone B della C2: GF Rione 79 punti; Timec Prato 78; Atletico Fucecchio 70; San Giusto 64; Centro Storico Lebowski 60; Sestoese 56; No Sense Prato 52; San Michele Cattolica 42; Folgor Calenzano 41; Shark Pistoia 37; Alfieri Campi 29; La Querce e Atletico 2001 27; Atletico Pistoia 20; Sorms San Mauro 10; Quartotempo 6. In campo giovanile, è andata male anche al Prato Calcio a 5 che ha perso la finale per il titolo regionale Under 15 contro Le Crete Rapolano, che si è imposto 4-2.

M. M.