La solidarietà biancazzurra Un dono speciale per Giò

Non solo campo e allenamenti per il Prato. E stato un pomeriggio piacevole quello del 15 febbraio a casa di Giovanni Fuochi, a cui è intitolata l’associazione "La Forza di Giò", impegnata nella raccolta fondi per la ricerca contro i tumori infantili. Il capitano del Prato, Claudio Sciannamé e l’attaccante Francesco Renzi hanno salutato Giovanni, un ragazzo affetto da una rara forma di tumore cerebrale, andandolo a trovare a casa e regalandogli la maglia ufficiale della prima squadra col numero 7, quello preferito e richiesto da Gio’ il 14 gennaio in occasione della consegna del ricavato della vendita degli adesivi fatti stampare dal gruppo "Quelli del Fiordaliso" in favore de "La Forza di Giò" (raccolti 6.177 euro). Presente la mamma Monica che ha fatto gli onori di casa e tanti familiari che hanno accolto i due giocatori biancazzurri, poi rimasti insieme a Giovanni per parlare di calcio e del Prato, che domenica giocherà alle 14.30 a Lodi contro il Fanfulla. Inoltre è ufficiale che la prosecuzione della gara con la Giana, interrotta al 32’ domenica scorsa per infortunio dell’arbitro Davide Matina di Palermo, verrà recuperata il 22 febbraio al Lungobisenzio (ore 14.30). La Giana Erminio posticiperà i quarti di coppa Italia (era fissato il 22 febbraio). Intanto daPrato arriva la risoluzione consensuale del contratto con Marcello Baracco, nello staff come preparatore dei portieri.

L.M.