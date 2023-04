La società: "Così non va bene Restano 5 gare: bisogna dare tutto"

"Non siamo soddisfatti, ma vogliamo lavorare già per migliorarci". Si può riassumere così la risposta ufficiale data dal Prato ai vari malumori emersi fra i tifosi nelle ultime settimane, sui social, allo stadio e tramite comunicati inviati alla stampa. "La posizione in classifica e i risultati della squadra sono assolutamente insoddisfacenti anche e soprattutto tenuto conto degli investimenti compiuti sull’organico a disposizione degli allenatori che si sono succeduti in panchina, sulle infrastrutture tornate finalmente a disposizione della squadra (campo centrale e sussidiario) sui vari servizi collaterali e sul rinnovato settore giovanile – si legge ancora nel comunicato -. La lunghissima serie di infortuni che continua a segnare questa stagione non aiuta di certo la continuità e la performance di gioco, ma comunque non può diventare un alibi. Le prossime 5 partite devono essere giocate con impegno e con la massima concentrazione per raccogliere il più possibile a livello di punti. Lo dobbiamo ai tifosi e alla città tutta che merita di più". E infine: "Stiamo già programmando la prossima stagione sapendo che non possiamo più deludere nessuno – si legge nella nota stampa dei vertici biancazzurri -. Siamo consapevoli che le cose non stanno andando come volevamo, ma questo ci sprona a fare sempre meglio e a far tesoro delle cose che quest’anno non ci hanno consentito di stare in alto in classifica".

L. M.