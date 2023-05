La Sir Safety è l’ultimo avversario Kabel a caccia di altri tre punti

La Kabel chiude in casa. Ultima gara della stagione davanti al proprio pubblico per la squadra di coach Novelli che nel campionato maschile di serie B nazionale ospita la Sir Safety. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Albonetti e Cannas). Gara da cui chiedere solo i tre punti per i lanieri, che così potranno ulteriormente incrementare il bottino stagionale di punti in classifica e sperare di agganciare in extremis qualcosa di più della sesta piazza. A loro volta gli ospiti non hanno più niente da chiedere alla sfida essendo ormai matematicamente ultimi e retrocessi. Il Volley Prato chiude così la sua seconda stagione in B con un bilancio anche quest’anno in attivo. Al momento sono 15 le vittorie della squadra di Novelli a fronte di dieci sconfitte. L’anno passato Prato aveva raccolto 17 vittorie ma l’ottima performance era stata resa meno scintillante, in termini di punti in classifica, dai tanti tie break disputati.