La Sibe travolge Siena Ora resta la finalissima

Impresa Sibe. I Dragons chiudono al primo match point la serie di semifinale play off imponendosi in gara 3 per 74-67 in casa di Mens Sana Siena e strappando il pass per la finalissima con un secco 3-0 finale sui senesi. Molto bene tutti i Dragons, soprattutto nel terzo quarto in cui i pratesi sono riusciti a spaccare la gara. Ma andiamo con ordine. Partono subito bene i ragazzi di coach Pinelli: Magni e Salvadori finalizzano al meglio, Navicelli e Danesi leggono bene la partita con Pacini e Manfredini pronti a dare il loro contributo in termini di energia e freschezza. Il primo quarto va in archivio con Prato avanti 21-16. Nel secondo tempino il canovaccio rimane lo stesso, ma Mens Sana non ci sta a perdere e mette il naso avanti sul 35-31 prima dell’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi, come detto, i Dragons mettono il turbo e con un parziale di 26-8 indirizzano fortemente la partita, arrivando all’ultima sosta in grande vantaggio sul 57-43, malgrado i problemi di falli che iniziano a tormentare il vice capitano Smecca. Nell’ultimo quarto Prato gestisce il vantaggio e tiene a bada le sfuriate senesi, portando a casa la vittoria che vale il 3-0 nella serie.

Il tabellino Dragons: Manfredini, Danesi 10, Magni 15, Staino 8, Navicelli 9, Ndoye ne, Smecca 9, Salvadori 17, Forti ne, Pacini 9, Mascagni, Settesoldi ne. All. Pinelli.

L.M.