La Sibe ci prova fino all’ultimo Ma deve arrendersi ad Arezzo

Niente da fare per la Sibe Gruppo Af in serie C Gold. Sfida all’ultimo canestro quella andata in scena alla Toscanini, tiratissima fino ai secondi finali, ma alla fine i Dragons devono arrendersi ad Arezzo, che si impone per 70-69. Dopo questo ko la squadra pratese, ferma a quota 38 punti, scivola al secondo posto in graduatoria, dietro la capolista Basket Cecina (40 punti). Ma torniamo al match. Partenza positiva nel primo quarto per la Sibe. Arezzo viene fuori nel secondo quarto con un bel gioco corale. Al rientro in campo dagli spogliatoi due triple di Salvadori e Magni portano avanti la Sibe, poi il pallino del gioco torna in mano ad Arezzo, che controsorpassa. Il quarto finale si gioca punto a punto fino a 15 secondi dalla fine, quando Arezzo guadagna 4 punti, ma i Dragons arrivano -1 e non riescono a tirare nei pochissimi secondi rimasti per provare a portare a casa la vittoria. "Entrambe le squadre hanno giocato una partita eccellente. Gli episodi, e le decisioni arbitrali, a volte apparse dubbie, in una situazione di così grande equilibrio hanno fatto la differenza – commenta coach Marco Pinelli, allenatore della Sibe -. Dobbiamo essere orgogliosi di questa partita contro un roster che ha giocatori che hanno fatto la serie A, come Toia. Ogni domenica proviamo a superarci ed andare oltre i nostri limiti. Se a inizio anno mi avessero detto che saremmo arrivati a questo punto della stagione a playoff acquisiti e a giocarci la promozione diretta avrei firmato subito". Ecco il tabellino pratese: Manfredini 4, Capanni ne, Sangermano ne, Danesi 5, Magni 17, Staino 3, Navicelli, Smecca 6, Salvadori 11, Pacini 7, Mascagni 16, Pinelli n.e.

L. M.