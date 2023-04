La Sibe chiude la regular season Serve una vittoria per il morale

Ultima partita della stagione regolare in serie C Gold. Ultima sfida casalinga per la Sibe Gruppo Af, che oggi pomeriggio (palla a due alle 18) ospiterà alle Toscanini Olimpia Legnaia, attuale seconda forza del campionato assieme a Spezia Basket e già sicura del salto diretto in serie B. Ai pratesi, che sono a loro volta già certi di disputare i play off, serve una vittoria per il morale e per provare a guadagnare la miglior posizione possibile nella griglia della post season, in maniera tale da poter giocare le sfide decisive per il salto di categoria con il vantaggio del fattore campo: "Una sfida fondamentale, ci aspettiamo sostegno e grande tifo come sempre nella nostra palestra – spiegano l’allenatore dei Dragons, Marco Pinelli, e il vice allenatore, Marco Gabbiani –. Ci aspetta un mese di fuoco: ogni tre giorni saremo chiamati a giocare. Siamo carichi, siamo pronti e vogliamo dimostrarlo, già a partire dalla sfida di domani (oggi,ndr) contro Olimpia Legnaia, squadra sicuramente attrezzata e difficile da superare". Occhi puntati, ovviamente, anche sulle sfide (tutte le gare si giocheranno in contemporanea) fra Virtus Siena e Pallacanestro Valdisieve e fra Scuola Basket Arezzo e Spezia Basket, visto che senesi e aretini attualmente sono a pari punti con la Sibe a quota 38 e in caso di arrivo a pari punti conteranno gli scontri diretti e l’eventuale classifica avulsa. Per lo steso motivo potrebbe essere interessante dare uno sguardo anche al risultato del match dell’ Abc Castelfiorentino, che precede la SIbe di due lunghezze e sfiderà Mens Sana Siena.

L.M.