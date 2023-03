La Sibe cerca vendetta in casa "Vogliamo riprendere la marcia"

Sibe Gruppo Af Prato a caccia di un pronto riscatto in serie C Gold. Oggi pomeriggio (palla a due alle 18) i Dragons ospiteranno alle Toscanini la Synergy Valdarno per cercare di dimenticare subito la sconfitta incassata contro Lucca e riprendere la marcia trionfale all’alta classifica. Gli ospiti sono penultimi in graduatoria, ma sono comunque squadra da non sottovalutare, mentre i pratesi sono in seconda posizione con 32 punti. "Vogliamo subito rifarci e rialzare la testa dopo la sconfitta con Lucca – commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e viceallenatore Sibe –. È fondamentale per noi: la classifica è molto più corta rispetto a qualche settimana fa e dobbiamo tornare a muoverla per proseguire il nostro splendido cammino". Poi l’analisi degli avversari: "Synergy Valdarno ha un roster molto giovane, con alcuni stranieri molto forti – insistono i due tecnici - . In più, rispetto all’andata, hanno cambiato allenatore e avranno stimoli diversi. Noi però dobbiamo vendicare anche la sconfitta incassata nella gara di andata".

L.M.