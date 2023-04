La Sibe a Spezia In palio ci sono punti preziosi

Prima di due finali per la Sibe Gruppo Af in serie C Gold. Oggi (palla a due alle 18) i Dragons andranno a far visita a Spezia in un vero e proprio scontro diretto per entrare nelle posizioni che garantirebbero il salto nella categoria superiore. I liguri sono avanti di due lunghezze, in seconda posizione con 40 punti, rispetto ai pratesi, che devono assolutamente vincere per non giocarsi la promozione ai play off. "Non è il miglior momento della stagione, veniamo da alcuni risultati negativi – commentano il l’allenatore della Sibe, Marco Pinelli, e il vice allenatore, Marco Gabbiani – ma i ragazzi si sono allenati con abnegazione e con un senso del dovere fuori dal comune. Per ogni allenatore è una vittoria e per noi lo è. Speriamo di ripetere domani la partita dell’anno scorso. Ad ogni modo siamo fieri e orgogliosi di questi uomini che non si tirano mai indietro e che domani (oggi, ndr) siamo sicuri faranno una grande prestazione contro un avversario tostissimo. Non conta solo il tasso tecnico, ma anche la componente umana".

L. M.