La Rlc Sistemi vince sul fil di lana Dura battaglia con Baloncesto

Vittoria di misura per la Rlc Sistemi in serie B regionale femminile. Le pratesi riescono ad imporsi per il rotto della cuffia (52-50) contro Baloncesto Firenze e mantengono la seconda posizione in graduatoria a 32 punti. Si inizia e la Rlc Sistemi piazza un parziale di 8 a 2. Baloncesto non si abbatte e mette in grande difficoltà la difesa pratese. Il primo quarto si chiude sul 22-18 per le fiorentine. Le difficoltà locali proseguono anche nel secondo quarto: Prato non riesce a trovare il canestro dalla distanza e a metà gara il punteggio vede le ragazze di coach Pavi Degl’Innocenti sotto 34-29. Al rientro in campo dopo la sosta lunga la Rlc Sistemi stringe le maglie in difesa e pressa a tutto campo, recuperando molti palloni. Arriva il tanto ricercato sorpasso laniero: Prato chiude per la prima volta avanti (42-39) all’ultimo break. Il match si decide sul filo di lana in favore delle pratesi. Il tabellino della Rlc Sistemi Prato: Vannucchi 7; Billi 4; Ponzecchi 8; Franchini 2; Sautariello 7; Lastrucci 4; Borghesi; Mandroni 12; Popolo 5; Trucioni 3. All.Pavi Degl’Innocenti.

L.M.