La ripartenza è amara Tushe ko con l’Oderzo

E’ ripreso con una sconfitta il campionato della seconda squadra della Gruppo AF Tushe, che milita nella serie A2 femminile. Le pratesi, tornate in campo dopo l’ennesima lunga sosta, sono state battute dall’Oderzo per 29-27, un kappaò esterno che ha compromesso la possibilità di scavalcare in classifica proprio le venete, le quali invece hanno adesso rafforzato la loro terza posizione. Questa la formazione schierata dall’allenatrice Claudia Guida in questa occasione: Bartalucci, Bisori, Picone, Amerighi 1, Gurra 3, Del Bono, R. Micotti 7, Niccolai 5, Grassi, Logica, Desii, Benedetti 1, Saccenti 3, Iyamu 5, V. Rossi 2, Derjaj. Questi gli altri risultati della quarta giornata di ritorno: Euromed Mugello-Arcobaleno 27-15, Cus Udine-Mestrino 31-23, Cellini Padova-Guerriere Malo 29-33. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Guerriere Malo 22 punti; Euromed Mugello 15; Oderzo 12; Gruppo AF Tushe Prato e Mestrino 9; Arcobaleno 8; Cellini Padova 6; Cus Udine 4. M. M.