La regina MI9 è imprendibile Corrono anche i Liverpolli

E’ una marcia trionfale quella che con ogni probabilità porterà il gruppo dell’Ml9 a vincere il campionato di serie A di calcio a 7 targato Msp. La capolista a sette giornate dal termine della competizione si ritrova con undici punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, i Liverpolli. Un vantaggio blindato anche nell’ultimo turno, grazie alla vittoria di misura 4-3 sul Panchester United. Per la prima della classe si trattava di uno degli ultimi ostacoli verso il titolo provinciale, visto che affrontava quella che era la terza forza del torneo, oggi scesa in quinta piazza. Nonostante un match equilibrato, l’Ml9 comunque l’ha spuntata e ha quindi vanificato il concomitante successo dei Liverpolli, vincenti 9-7 sui Caballeri. Se la lotta per il primato sembra chiusa, ben altro discorso per la corsa al podio. I Liverpolli hanno infatti soli tre punti in più dei Real Mentescarsi, reduci dalla goleada 9-1 sui Kevin Calcaterra, e quattro lunghezze di vantaggio sul Miaf, che però ha una partita in più avendo già giocato e vinto per 4-0 il match contro i Caballeri. Guardando ai prossimi match, la capolista Ml9 è attesa dalla sfida al Mezzana Club, mentre stasera alle 21.45 a Mezzana i Liverpolli se la vedranno con i Kevin Calcaterra. Spostandoci in serie B di calcio a 7 targato Msp, colpo del Real Pavo che supera 2-1 l’Aggarganella e blinda il secondo posto, costringendo i rivali alla quarta piazza. Il Real ha due punti di ritardo dal vertice occupato dai Real Colizzati, vincenti 4-3 sull’Agd. Terzi gli All Beck’s Calcio, sconfitti a sorpresa 3-1 dal Psg.