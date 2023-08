La Primavera brilla con Grazzini ai Campionati Europei di Pattinaggio

Il gruppo tornerà in pista dopo Ferragosto per gli allenamenti, visto che a fine mese prenderanno il via

i Campionati europei di pattinaggio. Per il momento però, la Primavera può tracciare un bilancio positivo

dei Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle, appena andati

in archivio a Piancavallo (Pordenone), perché sul massimo palcoscenico nazionale sono arrivate due medaglie, a livello giovanile.

A conquistarle, il giovane Federico Grazzini, aggiudicandosi un argento nel singolo e un bronzo nella categoria "Solo Dance".

Buona anche la performance

di compagne e compagni di squadra: Mirko Romagnoli e Lucrezia Loguercio si sono piazzati sesti nell’esercizio di coppia, con Romagnoli arrivato poi ottavo nell’individuale.

Alla competizione ha preso parte anche Greta Cateni, che ha chiuso ventunesima nella propria categoria. E adesso, il club pratese può guardare alla "sfida europea".