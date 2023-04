La Prato Cup finisce al Pisa Ecco tutti i risultati al Conti

E’ il Pisa a conquistare la sedicesima edizione della Prato Cup, manifestazione di calcio giovanile organizzata al Conti dalla Galcianese e riservata alla categoria Pulcini 2013. I toscani vincono il girone di finale davanti a Empoli, Renate e Bologna. Decisiva la duplice vittoria ai danni di Renate, 1-0, e Bologna, 2-0, oltre al pareggio per 1-1 proprio contro l’Empoli. I cugini toscani invece pagano un pareggio di troppo, quello rimediato 1-1 contro il Renate, che chiude terzo la competizione davanti al Bologna. Scorrendo la classifica in quinta piazza troviamo il Bibbiena, vincente 2-1 sulla Reggiana, e capace di pareggiare con Tau e Prato. I biancazzurri arrivano invece settimi, dietro alla Reggiana, ma davanti al Tau Calcio. Nona piazza e tanti sorrisi per la Galcianese, capace di superare 1-0 il Modena e di pareggiare 0-0 con Montevarchi e Lucchese. A seguire la cerimonia di premiazione, dove Matteo Menicacci della Galcianese è stato eletto miglior portiere.