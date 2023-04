La Podistica Medicea brilla con Marinelli

Continuare ad incrementare il medagliere, prendendo parte a competizioni podistiche di tutta Italia. Questo il proposito espresso dalla Podistica Medicea, nell’ambito di una stagione ormai entrata definitivamente nel vivo. Gli atleti poggesi stanno infatti continuando a gareggiare, con buoni risultati: Fabio Marinelli è ad esempio salito sul gradino più alto della "Lido Run" di Lido di Camaiore, aggiudicandosi la medaglia d’oro per quanto concerne la propria categoria agonistica (completando il percorso di dieci chilometri in trentacinque minuti). Buona anche la prestazione di Gabriele Fiesoli, arrivato 105esimo al termine della Milano Marathon svoltasi nel capoluogo della Lombardia (che vedeva al via oltre cinquemila partecipanti). Gli agonisti di Poggio a Caiano si sono ad ogni modo messi alle spalle la (breve) pausa per le festività pasquali, riprendendo gli allenamenti a pieno ritmo. Con un occhio alle prossime tappe del "Trofeo Montalbano": il prossimo 14 maggio si terrà infatti l’Avis Colline Medicee Comeana, mentre il terzo appuntamento sarà rappresentato dalla "Sgambettata Medicea" del prossimo settembre.