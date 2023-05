La Pietà strapazza Poggio ed è in vetta

Sono iniziati i tornei estivi promossi dal Viaccia Calcio e che quest’anno hanno uno specifico fine benefico, con una raccolta fondi dedicata alla Fondazione del Meyer di Firenze. Sei i tornei destinati alle categorie della scuola calcio: dagli Esordienti A 2010 fino ai Primi Calci 2015. Si parte dai più grandi, dove nel match inaugurale i padroni di casa del Viaccia perdono di misura 1-0 contro l’Olimpia Quarrata. Vince invece il Ramini al debutto 2-1 sulle Colline Medicee. Pistoiesi che poi concedono il bis per 1-0 nel derby col Quarrata. Passando al girone B, Pietà 2004 in vetta a punteggio pieno dopo due giornate di gare: all’esordio batte 6-0 il Poggio a Caiano, quindi vittoria per 1-0 sul Rinascita Doccia. In seconda piazza lo Jolo: 0-0 con la compagine di Sesto Fiorentino e poi 8-1 sul Poggio. Passando al torneo Esordienti B promosso dal Viaccia, vincono Pietà 2004, 2-0 sui padroni di casa, e Paperino San Giorgio, 3-2 sulle Colline Medicee. Nella seconda giornata la Pietà 2004 scappa in vetta in solitaria con l’11-2 rifilato al Psg. A seguire il tris ai danni delle Colline Medicee, battute 4-0.