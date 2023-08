La Pietà 2004 cambia: Gualchierani lascia a Calcio

La Pietà 2004 ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Filippo Iacobacci che va a prendere il posto di Riccardo Gualchierani. Quest’ultimo per oltre un decennio è stato la figura di riferimento della società di via Capponi e oggi lascia per motivi personali. Un addio di peso in casa Pietà 2004, che ha portato la società a dovere riorganizzare tutto il proprio organigramma dirigenziale. Il presidente resta Antonino Iacobacci, affiancato da Filippo Iacobacci. A mantenere la direzione sportiva del settore giovanile sarà ancora Marco Capaccioli, mentre la prima squadra vedrà come ds Francesco Settesoldi. Il responsabile del settore giovanile sarà Marco Zambello, quello della scuola calcio Filippo Nardini e il responsabile tecnico del vivaio sarà Daniele Papini affiancato nell’organizzazione da Gianni Baroncelli. Tornando alla prima squadra il ruolo di tecnico viene affidato a Tommaso Baldi, storico giocatore del sodalizio di via Capponi. A curare la parte atletica sarà Niccolò Brunini, a organizzare i tornei ci penserà Alessandro Bambini e alla segreteria Edoardo Pieri. A Francesco Mazzinghi invece il compito di supervisionare la gestione del centro sportivo Faggi.

"A Gualchierani va un ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni" commentano dalla Pietà 2004, "a Iacobacci invece auguriamo il meglio per il nuovo incarico".