La Pap conquista 4 medaglie a Firenze

Nei giorni scorsi è andato in archivio il "Trofeo Città di Firenze" di nuoto master, giunto alla ventisettesima edizione. Una manifestazione svoltasi nel capoluogo della Toscana che ha visto al via centinaia di atleti, in rappresentanza di decine di società provenienti da tutta Italia. Fra loro c’erano anche gli agonisti della Polisportiva Amatori Prato, che hanno dato il massimo e sono riusciti (a suon di buone prestazioni) a spingere la società presieduta da Gabriele Giusti (foto) al ventitreesimo posto della graduatoria generale con quattro medaglie complessive. Petra De Paoli ha conquistato una medaglia d’argento nei 100 stile e una di bronzo nei 50 stile, mentre Maurizio Di Benedetto è arrivato secondo nei 50 rana e terzo nei 200 stile. Alla kermesse hanno infine preso parte con buoni riscontri anche Saverio Tufo, Giovanni Pieri e Leonardo Meoni (con gli ultimi due capaci di piazzarsi in quarta posizione nelle rispettive gare).

G.F.