"La nostra mentalità è cresciuta Inizio choc, poi abbiamo reagito"

"Una vittoria fondamentale. Sono contento e orgoglioso soprattutto che la squadra sia cresciuta dal punto di vista della mentalità, riuscendo a rimanere in partita dopo un avvio a dir poco traumatico". Respiro di sollievo per il tecnico del Prato Brando dopo il successo ottenuto in casa del Crema nello scontro diretto per evitare i play out. Una partita molto più difficile di quanto non dica il rotondo 5-2 finale in favore dei biancazzurri. "Dopo pochi secondo eravamo già sotto, anche inspiegabilmente, perché negli ultimi giorni avevo insistito molto con i ragazzi sull’approccio alle partite. La squadra è rimasta in gara e ha iniziato a sviluppare le trame che avevamo preparato, anche se dal punto di vista del coraggio ci è mancato qualcosa, soprattutto nei contrasti. Ci hanno messo sotto su un’altra palla inattiva e siamo andati sul 2-0. Non è stato semplice, ma devo complimentarmi con i ragazzi perché, contrariamente a quanto accaduto in altre gare, la squadra ha reagito, ha creato tanto, colpito una traversa e segnato due gol già prima dell’intervallo. L’episodio dell’espulsione ovviamente ha cambiato la partita". Stavolta, insomma, gli episodi hanno anche sorriso al Prato: "Siamo stati bravi nelle transizioni e attenti a lasciare poco campo alle loro ripartenze. La squadra è cresciuta dal punto di vista della mentalità". L.M.