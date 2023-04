La Medicea alla prova Tavarnelle Prato nella tana dell’Olimpic

Nella serie B maschile, pratesi reduci dal derby oggi di nuovo in campo per la sesta giornata di ritorno. Nel turno precedente, dunque, la sfida fra ‘cugini’ che si è risolta con la netta vittoria esterna della Medicea Handball Poggio a Caiano, che ha superato la squadra B della Pallamano Prato 29-21. Il successo ha permesso ai poggesi di incrementare il vantaggio in classifica nei confronti degli sconfitti e di mantenere la quarta posizione, respingendo l’assalto del Grosseto a sua volta vincente contro il Carrara (34-31). Oggi la Medicea Handball al ‘Pacetti’ di Poggio a Caiano (inizio alle ore 18.30) se la dovrà vedere contro un’altra seconda squadra, quella del Tavarnelle, con l’intento di proseguire nella striscia positiva, mentre la Pallamano Prato cercherà di riscattarsi a Massa Marittima, dove al Polivalente di Poggio alle ore 11 affronterà i pari graduatoria dell’Olimpic. Queste le altre partite della sesta di ritorno: Follonica-Grosseto, Mugello United-Libertas La Torre, Aretè-Ginnastica Spezia. Già disputata Carrara-Montecarlo 28-23.

M. M.