La Manchavevi non si ferma E cala un poker di vittorie

E’ un cammino perfetto quello fin qui portato avanti dalla capolista Manchavevi nella Opes League organizzata dall’Opes Toscana Calcetto. La prima della classe ha centrato quattro vittorie su altrettanti match disputati, l’ultima è stata quella ottenuta di misura per 3-2 sui Replay. La capolista per mantenersi a punteggio pieno ha dovuto trovare la via della rete due volte con Del Prete e una volta con Talarico, vanificando la doppietta rivale di Chiarello. In classifica il Manchavevi ha tre punti di vantaggio sulla Stella Rossa by Night, reduce dalla goleada 8-1 rifilata al Roberta. Match senza storia quello andato in scena sui campi di Iolo, con la seconda della classe trascinata dalla tripletta di Maccelli, dalla doppietta di Sergi e dai gol di Forte e Mazzaglia. Per gli avversari a referto va Frasconà. A salire momentaneamente in terza piazza è il Giocagiò, capace di battere 3-2 il Bayer 22, con la doppietta di Conciarelli e il gol di Ceroni. Dicevamo terza piazza momentanea perché il Mambo 2014 deve ancora disputare il match dell’ultimo turno, la sfida in programma stasera alle 21.45 a Iolo contro il Vergè. In caso di successo il Mambo 2014 tornerebbe in terza piazza, a una sola lunghezza dalla Stella Rossa by Night. In corso anche i match della Fase Provinciale. Comandano i Dinosauri con tre punti di vantaggio sui Diavoli dei Balcani e su La Rubrica, ma la capolista ha ancora da giocare il match di stasera contro i New Team Lyons. Da annotare come i Diavoli stiano provando a tornare in corsa per il titolo dopo il successo 5-2 nel big match con La Rubrica.