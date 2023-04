La Lo Conte ha raggiunto il traguardo serie C

Anche la matematica certifica quella che era quasi una certezza da svariate settimane. La Lo Conte Edile Costruzioni farà parte della nuova C unica 2023-2024. I ragazzi di coach Bertini hanno ottenuto la certezza di aver raggiunto il traguardo, battendo 78-63 Fucecchio e approfittando della contemporanea sconfitta di Pontedera per ritagliarsi il momentaneo sesto posto a quota 32 punti in serie C Silver, con dieci lunghezze di vantaggio a quattro giornate dal termine sulla zona retrocessione. Già da metà febbraio la squadra pratese si era portata in "zona sicurezza", ma poi due serie da tre sconfitte intervallate da una sola vittoria avevano oscurato quanto precedentemente fatto. Nella sfida con Fucecchio, una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato, i ragazzi della prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato hanno fatto valere le proprie motivazioni. Prato parte bene, tonificata dal rientro di Bogani (11 punti nei primi 10 minuti), balzando subito avanti nel punteggio. I padroni di casa si fanno apprezzare per le buone giocate offensive prodotte da Pinna, Biagi e Cavicchi per il 24-17 di prima frazione. Nel secondo quarto i lanieri tentano l’allungo portandosi sul +15 con l’energia e i punti di Guerrini, Lanari e Marini, Fucecchio rosicchia qualcosa prima dell’intervallo lungo, andando negli spogliatoi sul -11 (44-33). Anche nella ripresa il canovaccio non cambia, con Prato sempre a condurre e Fucecchio ad inseguire. La Lo Conte si prende così i due punti, più utili ad interrompere il ciclo negativo che a rimpolpare una classifica comunque sempre solida, nonostante il brusco cambio di rendimento dell’ultimo mese.

Prato chiude così il cerchio che l’ha vista passare dal campionato Promozione, alla serie D, alla C Silver e dal prossimo anno alla C unica. Non è ancora tempo di bilanci perché c’è ancora un mese di campionato da onorare: prossimo appuntamento sabato alle 21 a Livorno, contro Liburnia. Ecco il tabellino pratese: Guasti n.e. Biscardi, Guerrini 12, Bogani L. 20, Marini 6, Paoletti n.e. Biagi 13, Bogani M., Cavicchi 9, Pinna 15, Lanari 3. All. Bertini-Chiari.

L. M.