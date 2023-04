La Kabel vuole il quarto posto Prato cerca l’impresa col Modena

La Kabel ospita Modena. Impegno casalingo per il Volley Prato stasera alle 21 al Gramsci Keynes. I lanieri dopo il ko contro la corazzata Civita Castellana vogliono riprendere il cammino in serie B maschile nazionale per ottenere un platonico quarto posto. Attenzione però a Modena che dopo un inizio di stagione difficile è tornata in corsa per la salvezza. All’andata la squadra di Novelli vinse al PalaPanini per 3-1 ma non fu una passeggiata perché i gialloblù lottarono su ogni pallone e la Kabel non fu brillantissima. Oggi Modena è reduce da un successo importante contro Pontedera e punta a riagguantare Livorno e soprattutto l’Italchimici Foligno. Impresa ardua ma, come detto, adesso possibile. Prato, sconfitta di Civita a parte, non sta attraversando un brutto momento. La squadra gioca forse a strappi e con non troppa continuità ma ha fasi di ottimo volley. Contro Modena servono i tre punti per regalarsi un finale di stagione interessante e un obiettivo, il quarto posto, che è ancora possibile.