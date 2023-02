La Kabel va a trovare i Lupi In palio ci sono punti d’oro

Derby in esterna per la Kabel. Si gioca oggi alle 17 al PalaParenti di Santa Croce (arbitri Marani e Vannuzzi) al cospetto dei Lupi. Il match è valido per il campionato di serie B maschile nazionale. I padroni di casa sono una squadra giovane ma molto competitiva. I Lupi stanno facendo benissimo e il loro cammino finora è stato macchiato da due sole sconfitte. L’opposto Arguelles, il regista Giannini, le bande Favaro e Brucini ed il libero Gabbriellini sono ragazzi di grande qualità e all’andata al Keynes fecero vedere tutto il loro potenziale imponendosi al quinto set. Ostacolo tosto, quindi, per il Volley Prato che, reduce da cinque successi consecutivi, si trova ad affrontare un test importante per valutare le sue reali possibilità di puntare ad insidiare la quarta piazza.

Nessun assente per questa gara per Novelli che potrà così giocarsi al meglio le proprie chance. I convocati: Alpini M, Alpini L, Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J, Civinini M, Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Menchetti, Maletaj. All. Novelli. In serie C invece il Volley Prato di coach Barbieri gioca oggi alle 18 al Keynes contro il Colle Volley. E’ uno scontro diretto per i playoff, al quale la Kabel arriva desiderosa di allungare la striscia positiva. Gli ospiti sono invece reduci dal ko con la Sestese.