La Kabel torna al successo Strapazzato il Modena Volley

Kabel Volley Prato

3

Modena Volley

0

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Pini, Catalano, Conti, Matteini, Bandinelli, Menchetti. All. Novelli.

MODENA VOLLEY: Schianchi, Melato, Tauletta, Menabue, Castagneri, Rascato, Brondolo, Bini, Malavasi, Pauli, Ugolini, Gozzi. All. Asta.

Arbitri: Fiori e Fantoni.

Parziali: 25-19; 25-20; 25-20.

La Kabel torna alla vittoria. La squadra di coach Novelli batte il Modena Volley nel campionato di serie B maschile nazionale e si riporta in scia a Villadoro e Foligno in lotta per la quarta piazza. Novelli manda in campo dall’inizio Lorenzo Alpini e Catalano in diagonale, Coletti e Bruni al centro, Pini e Bandinelli in attacco e Civinini libero. I lanieri partono subito forte e vincono il primo set 25-19, dopo avere controllato in precedenza 14-10 e 19-13. Al ritorno in campo ancora Prato in controllo sul 15-12 e chiusura 25-20. Nel terzo set Modena regge fino al 16-14, poi cede 21-17 e perde 25-20. E Prato può ancora continuare a sperare nel quarto posto.