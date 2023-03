La Kabel saluta il campionato a Chiusi

Ultima giornata con trasferta a Chiusi per la Kabel. La Pallavolo Prato domani infatti alle 18 sarà di scena al palazzetto dello sport dell’Emma Villas per concludere le proprie fatiche nel campionato di serie C maschile. In palio c’è un platonico quarto posto che darebbe la possibilità ai lanieri di ripetere quanto di buono fatto l’anno passato. Una quarta piazza finora difesa con i denti dai ragazzi di coach Barbieri che hanno solo un po’ sbandato nelle ultime giornate, salvo poi riprendersi nel passato weekend battendo 3-0 il fanalino di coda Scandicci. L’impegno di Chiusi sembra alla portata della Kabel, visto che sfiderà la nona forza del torneo, sempre in lotta per non retrocedere e mai con alcuna possibilità di lottare per le posizioni di vertice. Discorso ben diverso invece per il Volley Prato che ha pagato i peccati di gioventù nell’inizio di stagione, salvo poi lottarsela con chiunque, capolista compresa. Vincere significherebbe blindare la quarta piazza dagli attacchi di Colle Volley e Sales Firenze, staccate entrambe di una sola lunghezza dai lanieri. Tra l’altro Firenze se la vedrà col fanalino di coda Scandicci, e il Colle col Firenze Ovest, quindi due match decisamente alla portata.