La Kabel prova a emergere. È in casa contro Camaiore

Seconda in casa per la Kabel nel campionato di serie B nazionale maschile. Si gioca questo pomeriggio alle ore 18 al palazzetto del Gramsci Keynes (arbitri Landini e Verzoni) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria di turno è l’Upc Camaiore. I due punti di Sansepolcro hanno rotto il ghiaccio in chiave salvezza per il Volley Prato: adesso però c’è da dare continuità al proprio cammino per evitare di ritrovarsi con una classifica deficitaria. La squadra versiliese arriva a questa sfida con un punto in più dei pratesi, in virtù del successo pieno all’esordio sul terreno di Orte. Negli altri due match invece la formazione allenata dallo spoletino Zangheri ha subito la maggiore esperienza e qualità di Grosseto e Castelfranco. Squadra comunque interessante, giovane e di buona prospettiva l’Upc e avversaria pericolosa per una Kabel che non può permettersi di sottovalutare nessuno se vuole centrare l’obiettivo stagionale della salvezza.

Per coach Novelli i dubbi di formazione riguardano le possibili assenze di Corti e Marini. Due possibili defezioni dell’ultima ora che rischiano di ridurre le possibilità di rotazione in casa Kabel. Il Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.